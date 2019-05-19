Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

КИЕВ. 19 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая отправилась за неделю до выборов в Европарламент в Хорватию, чтобы поддержать партию Хорватский демократический союз, призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.