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Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

Ангела Меркель призвала к борьбе с правым популизмом в ЕС

Киев  •  УНН

 • 9017 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Канцлер Германии Ангела Меркель, которая отправилась за неделю до выборов в Европарламент в Хорватию, чтобы поддержать партию Хорватский демократический союз, призвала к борьбе с правыми популистами в европейской политике. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

“Мы должны решительно противостоять течениям, презирают ценности, на которых основана Европа”, — заявила канцлер в субботу, 18 мая, в Загребе после встречи с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковича.

“Патриотизм и Европейский Союз — это не противоположности. Национализм — враг европейского проекта”, — добавила глава правительства ФРГ.

Комментируя политический скандал в Австрии, который привел к отставке вице-канцлера страны Хайнца-Кристиана Штрахе, обвиняемого в коррупционном сговоре с богатой русской, и роспуска правящей коалиции, Меркель также подчеркнула необходимость бороться тенденциями, присущими правом популизма.

“Речь идет о ситуации, в которых меньшинства не получают защиты, элементарные права человека ставятся под сомнение, а продажность политики начинает играть важную роль”, — указала политик.

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О своем желании противостоять популистским движениям в ЕС заявил и кандидат на пост председателя Еврокомиссии Манфред Вебер.

“Я буду бороться против всех, кто будет разрушать Европу, — националистов, популистов. Они не разрушат наш ЕС”, — подчеркнул политик, который сопровождал Ангелу Меркель в Загребе.

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Одновременно с визитом Ангелы Меркель и Манфреда Вебера в Хорватию в Милане прошла предвыборная акция европейских правых популистов, которые планируют создать в Европарламенте новую крупную фракцию.

Премьер-министр Италии Сальвини из партии “Лига”, который организовал это мероприятие, заявил, что его целью является создание нового порядка в Европе после выборов Европарламента. При этом политик отверг обвинения критиков в том, что в Милане собрались “экстремисты, расисты или фашисты”.

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Его поддержала лидер французского “Национального объединения” Марин Ле Пен, которая подчеркнула, что сторонники ее партии “говорят” нет “иммиграции, которая захлестнула наши страны и вредит людям”. Германию на съезде правых популистов представлял сопредседатель партии “Альтернатива для Германии” (АПН) Йорг Мойтен.

Выборы в Европарламент пройдут с 23 по 26 мая 2019 года.

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