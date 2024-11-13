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Тищенко заметили на улице, несмотря на домашний арест: что говорит нардеп

Тищенко заметили на улице, несмотря на домашний арест: что говорит нардеп

Киев  •  УНН

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Народного депутата Николая Тищенко, который находится под круглосуточным домашним арестом, сфотографировали на улице. Нардеп объяснил, что направлялся от дома в суд.

Столичными телеграм-каналами распространилось фото, где народный депутат Николай Тищенко, которому был продлен домашний арест по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, находится на улице. Сам народный избранник заявил, что якобы направлялся от своего дома в суд, передает УНН.

Детали

"Когда так уже соскучились по Тищенко, что даже путь от дома до суда становится самой главной сенсацией в стране. Спасибо, что не забываете", - написал Тищенко в Telegram.

Его комментарий появился после того, как сегодня по сети распространилось фото, на котором Тищенко находится на улице, после того, как суд оставил его под круглосуточным домашним арестом. При этом не указано, на какой из улиц был замечен народный избранник.

Напомним

Вчера, 12 ноября, Киевский апелляционный суд оставил под круглосуточным домашним арестом народного депутата Николая Тищенко. Но по решению суда в случае получения медицинской помощи или необходимости обеспечения личной безопасности в период действия военного положения, путем пребывания в защитных сооружениях на случай объявления воздушной тревоги.

В июне Тищенко сообщили о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре.

25 июня Печерский районный суд Киева отправил народного депутата Николая Тищенко, которому Государственное бюро расследований объявило о подозрении по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре, под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Затем суд продлевал меру пресечения.

Павел Башинский

Павел Башинский

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