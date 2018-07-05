Тимошенко обвинила президента в намерении инициировать эскалацию войны для сохранения должности

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Петр Порошенко намерен инициировать эскалацию войны в Украине ради того, чтобы остаться у власти на второй срок. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время программы "Доброе утро, страна!" На телеканале "UA: ПЕРВЫЙ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .