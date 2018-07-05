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Тимошенко обвинила президента в намерении инициировать эскалацию войны для сохранения должности

Киев  •  УНН

 • 5161 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Президент Петр Порошенко намерен инициировать эскалацию войны в Украине ради того, чтобы остаться у власти на второй срок. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила сегодня во время программы "Доброе утро, страна!" На телеканале "UA: ПЕРВЫЙ", передает УНН со ссылкой на пресс-службу партии .

"Порошенко хочет инициировать начало войны в Украине, чтобы дополнительно были захвачены территории Украины. Он хочет вводить чрезвычайное положение, чтобы не проводить в стране выборы ", - подчеркнула она.

Председатель партии сообщила, что для реализации этого плана сейчас уже начался переговорный процесс власти с теми, кто якобы возглавляет фейковые "ДНР" и "ЛНР", кто оккупировал часть Донбасса.

"Окружение президента и сам президент должны дружеские отношения с тем, кто якобы возглавляет фейковые ЛНР и ДНР", - отметила политик.

Юлия Тимошенко предупредила президента о том, что весь мир узнает о его коварстве, если он пойдет по этому пути - "по сути, начала новой военной эскалации в Украине ради сохранения своей власти и чтобы не проводить выборы".

"Мы не дадим вам этого сделать. Остановитесь в своем стремлении к коррупции, к сохранению власти любым путем ", - призвала лидер партии.

Она также напомнила, что на сегодня самая контрабанда идет именно через оккупированные территории и самая коррупция - на войне.

"Зарабатывание денег на войне происходит совместно: украинская высшая власть вместе с теми, кто оккупировал территории Украины", - возмутилась лидер партии.

В то же время Юлия Тимошенко убеждена, что ничто не поможет Порошенко остаться на второй президентский срок, чтобы дальше унижать страну.

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