Тимошенко звинуватила Президента у намірі ініціювати ескалацію війни для збереження посади

КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Петро Порошенко має намір ініціювати ескалацію війни в Україні заради того, щоб залишитися при владі на другий термін. Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час програми “Доброго ранку, країно!” на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ”, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.