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Тимошенко звинуватила Президента у намірі ініціювати ескалацію війни для збереження посади

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент Петро Порошенко має намір ініціювати ескалацію війни в Україні заради того, щоб залишитися при владі на другий термін. Про це лідер “Батьківщини” Юлія Тимошенко заявила сьогодні під час програми “Доброго ранку, країно!” на телеканалі “UA: ПЕРШИЙ”, передає УНН з посиланням на прес-службу партії.

“Порошенко хоче ініціювати початок великої війни в Україні, щоб додатково були захоплені території України. Він хоче вводити надзвичайний стан, щоб не проводити в країні вибори”, — наголосила вона.

Голова партії повідомила, що для реалізації цього плану зараз вже розпочався переговорний процес влади з тими, хто нібито очолює фейкові "ДНР" і "ЛНР", хто окупував частину Донбасу.

“Оточення президента і сам президент мають дружні стосунки з тим, хто нібито очолює фейкові ЛНР і ДНР”, — зауважила політик.

Юлія Тимошенко попередила президента про те, що весь світ дізнається про його підступність, якщо він піде цим шляхом — “по суті, початку нової військової ескалації в Україні заради збереження своєї влади і щоб не проводити вибори”.

“Ми не дамо вам цього зробити. Зупиніться у своєму прагненні до корупції, до збереження влади будь-яким шляхом”, — закликала лідер партії.

Вона також нагадала, що на сьогодні найбільша контрабанда йде саме через окуповані території і найбільша корупція — на війні.

“Заробляння грошей на війні відбувається спільно: українська вища влада разом з тими, хто окупував території України”, — обурилася лідер партії.

Водночас Юлія Тимошенко переконана, що ніщо не допоможе Порошенкові залишитися на другий президентський термін, щоб далі принижувати країну.

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