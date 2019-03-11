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Тимошенко и Зеленский встретятся во втором туре выборов - социологи

Тимошенко и Зеленский встретятся во втором туре выборов - социологи

Киев  •  УНН

 • 6171 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко имеют наибольший уровень поддержки среди граждан Украины, поэтому именно они встретятся во втором туре выборов Президента. Об этом свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", передает УНН.

Как свидетельствуют данные исследования социологической группы "Рейтинг", за Владимира Зеленского 31 марта готовы проголосовать 24,7% (среди тех, кто определился и пойдет на выборы), за Юлию Тимошенко - 18,3%.

Действующий президент Петр Порошенко занимает третью позицию с результатом 16,8%. За ним следуют Анатолий Гриценко и Юрий Бойко с примерно одинаковыми результатами (около 10%).

Как указано в сообщении группы "Рейтинг", за последнюю неделю укрепили свои позиции Гриценко и Тимошенко.

Самый высокий уровень недоверия имеют Петр Порошенко (69%) и Олег Ляшко (71%).

Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 5000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,5%. Сроки проведения исследования: 1-7 марта 2019.

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