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Тимошенко та Зеленський зустрінуться у другому турі виборів - соціологи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Володимир Зеленський та Юлія Тимошенко мають найбільший рівень підтримки серед громадян України, тож саме вони зустрінуться у другому турі виборів Президента. Про це свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", передає УНН.

Як свідчать дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", за Володимира Зеленського 31 березня готові проголосувати 24,7% (серед тих, хто визначився і піде на вибори), за Юлію Тимошенко - 18,3%.

Чинний президент Петро Порошенко посідає третю позицію з результатом 16,8%. За ним ідуть Анатолій Гриценко і Юрій Бойко з приблизно однаковими результатами (близько 10%).

Як зазначено у повідомленні групи "Рейтинг", за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко.

Найвищий рівень недовіри мають Петро Порошенко (69%) та Олег Ляшко (71%).

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%. Терміни проведення дослідження: 1-7 березня 2019 року.

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