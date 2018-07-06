Тимошенко обсудила с Гербстом, как давить на Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В пятницу, 6 июля, председатель партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко провела встречу с директором Евразийского центра им. Дину Патричиу “Атлантический совет” (Atlantic Council), бывшим послом США в Украине Джон Хербст, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Батькивщины”.
Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против нашего государства и помощью мирового сообщества для восстановления мира в нашей стране.
В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и отметила необходимость продолжать политику санкций против РФ к возвращению Украины оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму.
“Задача Украины и всего цивилизованного мира — остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от русской оккупации Крым и Донбасс”, — отметила лидер партии.
По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:
— усиливать экономическое и политическое давление на Кремль из-за санкций такой силы, которая заставила бы Россию к миру и прекращение войны;
— усиливать дипломатическое давление на Россию;
— углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземном вторжению.
Со своей стороны Посол Джон Хербст отметил, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбу с коррупцией.
Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии “Батькивщина”, председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.