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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 58864 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107083 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128378 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135633 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171534 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154100 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141666 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Тимошенко обсудила с Гербстом, как давить на Россию

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В пятницу, 6 июля, председатель партии “Батькивщина” Юлия Тимошенко провела встречу с директором Евразийского центра им. Дину Патричиу “Атлантический совет” (Atlantic Council), бывшим послом США в Украине Джон Хербст, передает УНН со ссылкой на пресс-службу “Батькивщины”.

Политики обсудили ситуацию в Украине, сосредоточившись на вопросах, связанных с агрессией России против нашего государства и помощью мирового сообщества для восстановления мира в нашей стране.

В связи с этим Юлия Тимошенко поблагодарила США за поддержку и отметила необходимость продолжать политику санкций против РФ к возвращению Украины оккупированного Донбасса и аннексированного Крыму.

“Задача Украины и всего цивилизованного мира — остановить агрессию, развязанную путинской Россией против Украины, и освободить от русской оккупации Крым и Донбасс”, — отметила лидер партии.

По ее словам, для этого нужно действовать сообща и продолжать сотрудничество с США в нескольких направлениях:

— усиливать экономическое и политическое давление на Кремль из-за санкций такой силы, которая заставила бы Россию к миру и прекращение войны;

— усиливать дипломатическое давление на Россию;

— углублять военно-техническое сотрудничество для того, чтобы украинская армия была оснащена и организована по самым высоким стандартам, что включает в себя создание эффективной системы противовоздушной обороны, возрождение военно-морских сил и укрепления возможностей противостоять наземном вторжению.

Со своей стороны Посол Джон Хербст отметил, что США поддерживали и будут поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Кроме того, речь шла о проведении реформ в Украине и борьбу с коррупцией.

Во встрече также принимал участие заместитель председателя партии “Батькивщина”, председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека Григорий Немыря.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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