Тимошенко и Гриценко не явились на заседание ВСК по хищению ВСУ

Он сообщил, что на заседание ВСК также были приглашены представители Государственного бюро расследований и Национального Антикоррупционного Бюро Украины.

Кроме того, по словам Ивана Винника, на заседание Временной следственной комиссии ВР по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год были приглашены экс-министр обороны и экс-премьер-министр Ехануров, экс-министр обороны Иващенко, а также премьер-министр Юлия Тимошенко, которая работала с Министром обороны Анатолием Гриценко.

"Почему именно их, потому что те факты, которые мы освещаем - они, к сожалению, не отвечают национальным интересам, и нам было бы интересно, как людям, которые работают в Верховной Раде сейчас, которые формируют государственную политику, чем руководствовались лица, распродавая украинскую технику за бесценок и вообще разоружая украинскую армию", - подчеркнул глава ВСК.

Иван Винник также отметил, что имена Юлии Тимошенко и Анатолия Гриценко фигурируют в материалах расследования, поскольку именно за время, когда они были на своих должностях, подписывались соответствующие документы и распродавалось имущество ВСУ.

"Возможно команда Юлии Тимошенко воспринимает как личные обиды тот факт, что на заседании ВСК приходится вспоминать нормативные документы, постановления Кабинета министров, которые были выпущены за подписью Ю.Тимошенко. Здесь ничего личного нет", - сказал Иван Винник.

Относительно Анатолия Гриценко, глава ВСК сказал: "Все знают, что у мошенника честные глаза, поэтому я сейчас не буду вспоминать имени Анатолия Гриценко".

Иван Винник также отметил, что члены "Батькивщины" не участвуют в заседаниях Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений по фактам хищения в Вооруженных Силах Украины и обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 год.