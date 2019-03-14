Тимошенко і Гриценко не з’явилися на засідання ТСК по розкраданню ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко не з’явилися на засідання ТСК по розкраданню ЗСУ. Про це на початку засідання Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік, заявив народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, Голова ТСК Іван Вінник, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.
Він повідомив, що на засідання ТСК також були запрошені представники Державного бюро розслідувань та Національного Антикорупційного Бюро України.
Окрім того, за словами Івана Вінника, на засідання Тимчасової слідчої комісії ВР щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік були запрошені екс-Міністр оборони та екс-Прем’єр-міністр Єхануров, екс-Міністр оборони Іващенко, а також Прем’єр-міністра Юлія Тимошенко, яка працювала з Міністром оборони Анатолієм Гриценком.
“Чому саме їх, тому що ті факти, які ми висвітлюємо – вони, на жаль, не відповідають національним інтересам, і нам би було цікаво, як людям, які працюють у Верховній Раді зараз, які формують державну політику, чим керувались особи, розпродаючи українську техніку за безцінь і взагалі роззброюючи українську армію”, – наголосив Голова ТСК.
Іван Вінник також зазначив, що імена Юлії Тимошенко та Анатолія Гриценка фігурують у матеріалах розслідування, оскільки саме за час, коли вони були на своїх посадах, підписувались відповідні документи і розпродувалось майно ЗСУ.
“Можливо команда Юлії Тимошенко сприймає як особисті образи той факт, що на засіданні ТСК доводиться згадувати нормативні документи, постанови Кабінету міністрів, які були випущені за підписом Ю.Тимошенко. Тут нічого особистого немає”, – сказав Іван Вінник.
Стосовно Анатолія Гриценка, Голова ТСК сказав: “Всі знають, що у шахрая чесні очі, тому я зараз не буду згадувати імені Анатолія Гриценка”.
Іван Вінник також зазначив, що члени “Батьківщини” не беруть участь у засіданнях Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік.