Тимошенко і Гриценко не з’явилися на засідання ТСК по розкраданню ЗСУ

КИЇВ. 15 березня. УНН. Юлія Тимошенко і Анатолій Гриценко не з’явилися на засідання ТСК по розкраданню ЗСУ. Про це на початку засідання Тимчасової слідчої комісії ВР для проведення розслідування відомостей щодо фактів розкрадання у Збройних Силах України та обороноздатності держави в період з 2004 по 2017 рік, заявив народний депутат фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, Голова ТСК Іван Вінник, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.