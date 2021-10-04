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Временного мэра Харькова Терехова хотят снять с регистрации на харьковских выборах

Временного мэра Харькова Терехова хотят снять с регистрации на харьковских выборах

Киев  •  УНН

 • 15160 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Депутат харьковского городского совета Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с выборов временного мэра Харькова Игоря Терехова. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Маринин считает, что при выдвижении Терехова на конференции “Успешного Харькова” было много процедурных нарушений. Обещает все подробности раскрыть в суде, который должен состояться до 6 октября.

Цитата:

“Мы подали иск в Административный суд с требованием признать регистрацию кандидата Терехова И.А. незаконной. Парень слаб, но очень спешит занять кресло мэра Харькова. При этом спешит и делает много грубых ошибок. А за ошибки нужно отвечать”, — написал он.

Депутат также написал, что на съезде партии “Блок Кернеса — Успешный Харьков!”, где Терехова выдвинули кандидатом, отсутствовали члены партии, которые должны были принимать решения о выдвижении кандидата на предстоящие выборы. ТИК не отказала сразу, потому что есть подконтрольные люди, которые закрывают глаза на нарушения закона со стороны команды Терехова, считает Маринин.

“Такая наша позиция в суде. Есть ещё много юридических нюансов, которые мы не будем раскрывать до суда”, — заявил представитель депутата.

В контексте

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. По прогнозам политологов, во втором туре встретятся Михаил Добкин и Игорь Терехов.

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