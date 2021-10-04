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Тимчасового мера Харкова Терехова хочуть зняти з реєстрації на харківських виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Депутат Харківської міської ради Дмитро Маринін подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з виборів тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Маринін вважає, що при висуненні Терехова на конференції "Успішного Харкова" було багато процедурних порушень. Обіцяє всі подробиці розкрити в суді, який повинен відбутися до 6 жовтня.

Цитата:

"Ми подали позов до Адміністративного суду з вимогою визнати реєстрацію кандидата Терехова І.О. незаконною. Хлопець слабкий, але дуже поспішає зайняти крісло мера Харкова. При цьому поспішає і робить багато грубих помилок. А за помилки потрібно відповідати", - написав він.

Депутат також написав, що на з'їзді партії "Блок Кернеса - Успішний Харків!", де Терехова висунули кандидатом, були відсутні члени партії, які повинні були ухвалювати рішення про висунення кандидата на майбутні вибори. ТВК не відмовила відразу, тому що є підконтрольні люди, які закривають очі на порушення закону з боку команди Терехова, вважає Маринін.

"Така наша позиція в суді. Є ще багато юридичних нюансів, які ми не будемо розкривати до суду", - заявив представник депутата.

У контексті

Вибори мера Харкова відбудуться 31 жовтня. За прогнозами політологів, у другому турі зустрінуться Михайло Добкін і Ігор Терехов.

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