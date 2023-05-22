Временно оккупированный Симферополь остался без света

Детали

По словам Афанасьева, причина обесточивания нескольких районов города устанавливается.

"В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением", - заявил он.

Советник "главы" Крыма по информполитике олег крючков сообщил, что в Симферополе якобы произошло технологическое отключение электроэнергии. Он добавил, что свет вернулся в дома жителей города примерно через тридцать-сорок минут.

Напомним

росСМИ и Telegram-каналы сообщали о якобы "прилете" в здание сельской администрации белгородской области.