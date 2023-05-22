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13 марта, 19:26 • 46804 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 104219 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 107381 просмотра

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13 марта, 13:40 • 107570 просмотра

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13 марта, 13:25 • 101586 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 94722 просмотра

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13 марта, 06:36 • 110202 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Временно оккупированный Симферополь остался без света

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 мая. УНН. Во временно оккупированном Симферополе пропал свет. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главу оккупационной "администрации" города Михаила Афанасьева, передает УНН.

Детали

По словам Афанасьева, причина обесточивания нескольких районов города устанавливается.

"В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением", - заявил он.

Советник "главы" Крыма по информполитике олег крючков сообщил, что в Симферополе якобы произошло технологическое отключение электроэнергии. Он добавил, что свет вернулся в дома жителей города примерно через тридцать-сорок минут.

Напомним

росСМИ и Telegram-каналы сообщали о якобы "прилете" в здание сельской администрации белгородской области.

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