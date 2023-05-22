Временно оккупированный Симферополь остался без света
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Во временно оккупированном Симферополе пропал свет. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на главу оккупационной "администрации" города Михаила Афанасьева, передает УНН.
Детали
По словам Афанасьева, причина обесточивания нескольких районов города устанавливается.
"В Симферополе некоторые районы города остались без света. Специалисты выясняют причины и работают над их устранением", - заявил он.
Советник "главы" Крыма по информполитике олег крючков сообщил, что в Симферополе якобы произошло технологическое отключение электроэнергии. Он добавил, что свет вернулся в дома жителей города примерно через тридцать-сорок минут.
Напомним
росСМИ и Telegram-каналы сообщали о якобы "прилете" в здание сельской администрации белгородской области.