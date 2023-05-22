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Тимчасово окупований Сімферополь залишився без світла

Тимчасово окупований Сімферополь залишився без світла

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. У тимчасово окупованому Сімферополі зникло світло. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову окупаційної "адміністрації" міста михайла афанасьєва, передає УНН.

Деталі

За словами афанасьєва, причина знеструмлення кількох районів міста встановлюється.

"У Сімферополі деякі райони міста залишились без світла. Фахівці з'ясовують причини та працюють над їх усуненням", - заявив він.

Радник "голови" Криму з інформполітики олег крючков повідомив, що у Сімферополі нібито відбулося технологічне відключення електроенергії. Він додав, що світло повернулося до будинків мешканців міста приблизно за тридцять-сорок хвилин.

Нагадаємо

росЗМІ та Telegram-канали повідомляли про нібито "прильот" в будівлю сільської адміністрації бєлгородської області.

Українські Національні Новини

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