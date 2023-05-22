Тимчасово окупований Сімферополь залишився без світла
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. У тимчасово окупованому Сімферополі зникло світло. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на голову окупаційної "адміністрації" міста михайла афанасьєва, передає УНН.
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За словами афанасьєва, причина знеструмлення кількох районів міста встановлюється.
"У Сімферополі деякі райони міста залишились без світла. Фахівці з'ясовують причини та працюють над їх усуненням", - заявив він.
Радник "голови" Криму з інформполітики олег крючков повідомив, що у Сімферополі нібито відбулося технологічне відключення електроенергії. Він додав, що світло повернулося до будинків мешканців міста приблизно за тридцять-сорок хвилин.
Нагадаємо
росЗМІ та Telegram-канали повідомляли про нібито "прильот" в будівлю сільської адміністрації бєлгородської області.