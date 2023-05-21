Нова пожежа на росії: повідомляють про нібито "прильот" в будівлю сільради
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. росЗМІ та Telegram-канали повідомляють про нібито "прильот" в будівлю сільської адміністрації бєлгородської області, передає УНН.
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Так, за опублікованою інформацією, дрон ЗСУ нібито скинув вибуховий пристрій на будівлю адміністрації у селі головчине бєлгородської області. Як зазначається, у будівлі спалахнув дах.
Повідомляється, що обійшлося без жертв. Вогонь уже гасять екстрені служби.
Доповнення
Вчора російські телеграм-канали повідомляли про чергову "бавовну" у бєлгородській області. Так, жителі шебекіно писали про звуки вибухів, які чули у різних частинах міста.
Після цього, місцеві ЗМІ почали повідомляти, що після нібито "прильотів" у населеному пункті щось спалахнуло.