Новый пожар на россии: сообщают о якобы "прилете" в здание сельсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. росСМИ и Telegram-каналы сообщают о якобы "прилете" в здание сельской администрации белгородской области, передает УНН.
Детали
Так, по опубликованной информации, дрон ВСУ якобы сбросил взрывное устройство на здание администрации в селе головчино белгородской области. Как отмечается, в здании загорелась крыша.
Сообщается, что обошлось без жертв. Огонь уже тушат экстренные службы.
Дополнение
Вчера российские телеграмм-каналы сообщали об очередном "хлопке" в белгородской области. Так, жители шебекино писали о звуках взрывов, которые слышали в разных частях города.
После этого местные СМИ начали сообщать, что после якобы "прилетов" в населенном пункте что-то вспыхнуло.