Временный президент Перу ушел в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Временный президент Перу Мануэль Мерино подал в отставку в воскресенье, оставив страну в неопределенном состоянии и без лидера. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Отмечается, что Мерино сложил полномочия после того, как депутаты требовали его отставки после смерти двух человек в результате протестов из-за свержения его предшественника.
Мерино пробыл на этой должности меньше недели, после того, как в минувший понедельник Конгресс Перу проголосовал за отстранение Мартина Вискарра с поста президента из-за обвинений во взяточничестве, которые он отрицает.
За последние три десятилетия в Перу, которая в производстве меди вторая страна в мире, и на протяжении многих лет является одной из самых быстрорастущих экономик Латинской Америки, наблюдалось отстранения от власти или аресты президентов.
В воскресенье перуанцы вышли на улицы, чтобы отпраздновать отъезд Мерино, размахивая флагами, скандируя и стуча горшками.
Как сообщал УНН, президента Перу Мартина Вискарра устранили от занимаемой должности решением большинства депутатов Конгресса страны.