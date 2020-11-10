Президента Перу відсторонили від влади
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президента Перу Мартіна Віскарру усунули із займаної посади. За таке рішення проголосували 105 депутатів із 130 Конгресу країни. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.
"Конгрес Перу проголосував за усунення з посади президента Мартіна Віскарри у ході процесу імпічменту за звинуваченнями у корупції, що стало другою спробою законодавців усунути його із займаної посади за останні кілька місяців. Мартіна Віскарру звинуваючують у тому, що перебуваючи на посаді губернатора він брав хабарі від компаній, які отримали контракти на проведення громадських робіт. Для усунення президента з посади необхідно 87 голосів. За рішення проголосувало 105 депутатів, 19 проголосували проти, ще четверо утрималися", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Віскарра відкинув звинувачення у корупції, назвавши їх "безпідставними" і "помилковими".
Як повідомлялося раніше в УНН, вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.