Президента Перу відсторонили від влади

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президента Перу Мартіна Віскарру усунули із займаної посади. За таке рішення проголосували 105 депутатів із 130 Конгресу країни. Про це повідомляє "Голос Америки", інформує УНН.

"Конгрес Перу проголосував за усунення з посади президента Мартіна Віскарри у ході процесу імпічменту за звинуваченнями у корупції, що стало другою спробою законодавців усунути його із займаної посади за останні кілька місяців. Мартіна Віскарру звинуваючують у тому, що перебуваючи на посаді губернатора він брав хабарі від компаній, які отримали контракти на проведення громадських робіт. Для усунення президента з посади необхідно 87 голосів. За рішення проголосувало 105 депутатів, 19 проголосували проти, ще четверо утрималися", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Віскарра відкинув звинувачення у корупції, назвавши їх "безпідставними" і "помилковими".

Як повідомлялося раніше в УНН, вірменська опозиція має намір відправити Пашиняна у відставку і анулювати угоду щодо Карабаху.

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