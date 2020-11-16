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Тимчасовий президент Перу пішов у відставку

Тимчасовий президент Перу пішов у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Тимчасовий президент Перу Мануель Меріно подав у відставку у неділю, залишивши країну в невизначеному стані та без лідера. Про це пише Reuters, передає УНН.

Зазначається, що Меріно склав повноваження після того, як депутати вимагали його відставки після смерті двох людей в результаті протестів через повалення його попередника.

Меріно пробув на цій посаді менше тижня, після того, як минулого понеділка Конгрес Перу проголосував за усунення Мартіна Віскарри з посади президента через звинувачення у хабарництві, які він заперечує.

За останні три десятиліття в Перу, яка у виробництві міді друга країна у світі, та впродовж багатьох років є однією з найбільш швидкозростаючих економік Латинської Америки, спостерігалося відсторонення від влади чи ув’язнення президентів.

У неділю перуанці вилилися на вулиці, щоб відсвяткувати від’їзд Меріно, розмахуючи прапорами, скандуючи та стукаючи горщиками.

Як повідомляв УНН, президента Перу Мартіна Віскарру усунули із займаної посади рішенням більшості депутатів Конгресу країни.

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