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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Временные продвижения российских сил на Донбассе не изменят ход войны - Госдеп

Киев • УНН

 • 363969 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Временные продвижения российских сил на Донбасском направлении, несмотря на большие потери личного состава и техники, не изменят ход войны в Украине, заявил во время брифинга представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комментируя ситуацию в районе Соледара, передает УНН

Временные продвижения российских сил на Донбассе не изменят ход войны - Госдеп

Цитата

"Боевые действия на Донбассе остаются интенсивными, и мы ожидаем, что это продолжится. (...) Любые постепенные достижения россии, даже стоящие столь большой цены в виде потерь личного состава и оборудования, никогда не смогут изменить этот ход войны", - сообщил Нед Прайс.

Детали

Он отметил, что сейчас за город Соледар Донецкой области продолжаются "ожесточенные бои". Причиной, почему оно попало в заголовки зарубежных газет - заявления страны-агрессора о якобы успешном продвижении, которые подтвердить не удалось, добавил спикер и отметил, что начавшееся в 2022-м украинское контрнаступление было "чрезвычайно эффективным, чтобы остановить российский прогресс, отбросить российские войска назад, отвоевать тысячи квадратных миль территории".

По словам Прайса, "ни одно тактическое продвижение" не сможет изменить стратегическую неудачу россии, которая лишь усилилась эффективным контрнаступлением Украины.

Комментируя роль чвк "вагнера", руководители которой делают громкие заявления с передовой, представитель сообщил, что это подчеркивает "значительные инвестиции с их стороны в усилия сделать некоторые дополнительные продвижения в Соледаре".

"Мы видели отчеты о десятках тысяч сил "вагнера", активных на поле боя. Но, так же как частичная мобилизация и дополнительные вызовы регулярных российских сил не смогли изменить ход битвы, мы не сомневаемся, что введение сил "вагнера", даже десятков тысяч войск "вагнера", постигнет та же участь, которую постигли другие российские усилия перед лицом украинского контрнаступления", - сказал он.

Соединенные Штаты не признали чвк "вагнера" иностранной террористической организацией, но как отметил Прайс, власти "продолжают искать другие механизмы", чтобы привлечь группу к ответственности.

Напомним

Американский Институт изучения войны в своей сводке 13 января впервые указал, что "российские силы контролируют большую часть, если не всю территорию Соледара, и им, вероятно, удалось вытеснить украинские войска из западных окрестностей населенного пункта".

Считать в процентном соотношении, какую часть города Соледар контролируют украинские силы, а которую пытается взять под контроль враг – неуместно, заявил 12 января заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

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