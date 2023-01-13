Тимчасові просування російських сил на Донбасі не змінить хід війни - Держдеп

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"Бойові дії на Донбасі залишаються інтенсивними, і ми очікуємо, що це продовжиться. (...) Будь-які поступові досягнення росії, навіть які коштують такої великої ціни у вигляді втрат особового складу та обладнання, ніколи не зможуть змінити цей хід війни", - повідомив Нед Прайс.

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Він відзначив, що зараз за місто Соледар Донецької області тривають "запеклі бої". Причиною, чому воно потрапило у заголовки закордонних газет - заяви країни-агресора про начебто успішне просування, які підтвердити не вдалося, додав речник і зауважив, що український контрнаступ, який розпочався у 2022-му, був "надзвичайно ефективним, щоб зупинити російський прогрес, відкинути російські війська назад, відвоювати тисячі квадратних миль території".

За словами Прайса, "жодне тактичне просування" не зможе змінити стратегічну невдачу росії, яка лише посилилася ефективним контрнаступом України.

Коментуючи роль пвк "вагнера", керівники якої роблять гучні заяви з передової, речник повідомив, що це підкреслює "значні інвестиції з їх боку в зусилля зробити деякі додаткові просування в Соледарі".

"Ми бачили звіти про десятки тисяч сил "вагнера", активних на полі бою. Але, так само як часткова мобілізація та додаткові виклики регулярних російських сил не змогли змінити хід битви, ми не сумніваємося, що введення сил "вагнера", навіть десятків тисяч військ "вагнера", спіткає та ж доля, яка спіткала інші російські зусилля перед обличчям українського контрнаступу", - сказав він.

Наразі Сполучені Штати не визнали пвк "вагнера" іноземною терористичною організацією, але як зазначив Прайс, влада "продовжує шукати інші механізми", щоб притягнути групу до відповідальності.

Нагадаємо

Американський Інститут вивчення війни у своєму зведенні 13 січня вперше зазначив, що "російські сили контролюють більшу частину, якщо не всю територію Соледара, і їм, ймовірно, вдалося витіснити українські війська із західних околиць населеного пункту".

Рахувати у відсотковому відношенні, яку частину міста Соледар контролюють українські сили, а яку намагається взяти під контроль ворог – недоречно, заявив 12 січня заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.