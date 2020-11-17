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Временный поверенный США назвала самые большие вызовы евроинтеграции Украины

Временный поверенный США назвала самые большие вызовы евроинтеграции Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 ноября. УНН. Главными вызовами евроатлантической интеграции Украины являются российская агрессия и коррупция. Об этом сказала временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин во время выступления на онлайн-форуме "Диалоги о реформах: на пути в Вильнюс", передает корреспондент УНН.

"Сейчас есть два вызова, которые стоят перед Украиной на пути евроатлантической интеграции... Первое - это Украина сейчас на многих фронтах борется с агрессией России - это и аннексия Крыма, и конфликт на Донбассе, а также кибератаки и дезинформация, распространяемая с территории России, и через ее союзников", - отметила временный поверенный.

В то же время, по словам Квин, Украина имеет и внутренние вызовы.

"Это - борьба с коррупцией. Оба вызова являются весомыми", - отметила она.

Как сообщал УНН, ранее в украинском правительстве заявили, что решение Конституционного суда не сможет повлиять на безвизовый режим Украины с Европейским Союзом.

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