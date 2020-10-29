Стефанішина: позбавити українців безвізу з ЄС через рішення КСУ не вдасться

"Безвізу з ЄС бути! Є сили всередині країни, зацікавлені у тому, щоб зупинити європейську та євроатлантичну інтеграцію України, і водночас позбавити українців безвізу. Запевняю, їм це не вдасться", - заявила Стефанішина.

На її думку, обставини, у яких приймалися нещодавні рішення Конституційного суду "викликають питання та обурення".

Таке рішення вона назвала "ще одним сигналом, що реформа судової гілки влади має бути доведена до логічного завершення".

"Сьогодні Президент Володимир Зеленський збирає термінове засідання РНБО задля вирішення відповідних питань. Крім того, Президент уже заявив, що скористається своїм правом законодавчої ініціативи для відновлення ефективної роботи системи електронного декларування та відповідальності за порушення антикорупційного законодавства. Зі свого боку уряд також вживає заходів, які унеможливлять зупинення уже розпочатих реформ, включаючи ті, що є основою для нашої європейської та євроатлантичної інтеграції України. Нагадую, що цей курс України до ЄС і НАТО є остаточним, невідворотним і закріплений у Конституції України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Конституційний суд України визнав такою, що не відповідає Конституції України статтю 366-1 ККУ, яка передбачала відповідальність за брехню у декларації.

Так, Конституційний суд України 5 червня 2019 року ухвалив рішення, яке позбавляє Національне антикорупційне бюро України права через суд визнавати недійсними угоди за корупційним провадженнями.

Як повідомляв УНН, Європейський Союз надіслав лист Верховній Раді та Офісу Президента, у якому йдеться про занепокоєння і стурбованість щодо рішення Конституційного Суду про неконституційність відповідальності за брехню у декларації.