Стефанишина: лишить украинцев безвиза с ЕС из-за решения КСУ не удастся
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Решение Конституционного суда не сможет повлиять на безвизовый режим Украины с Европейским Союзом. Об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной по решению КСУ, передает УНН.
"Безвизу с ЕС быть! Есть силы внутри страны, которые заинтересованы в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся", - заявила Стефанишина.
По ее мнению, обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда "вызывают вопросы и возмущение".
Такое решение она назвала "еще одним сигналом, что реформа судебной ветви власти должна быть доведена до логического завершения".
"Сегодня Президент Владимир Зеленский собирает срочное заседание СНБО для решения соответствующих вопросов. Кроме того, Президент уже заявил, что воспользуется своим правом законодательной инициативы для восстановления эффективной работы системы электронного декларирования и ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства. Со своей стороны правительство также принимает меры, которые сделают невозможными остановки уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции Украины. Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закреплен в Конституции Украины", - сказано в заявлении.
Напомним, Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины статью 366-1 УК, которая предусматривала ответственность за ложь в декларации.
Так, Конституционный суд Украины 5 июня 2019 года принял решение, которое лишает Национальное антикоррупционное бюро Украины права через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам.
Как сообщал УНН, Европейский Союз направил письмо Верховной Раде и Офису Президента, в котором говорится о беспокойстве и озабоченности относительно решения Конституционного Суда о неконституционности ответственности за ложь в декларации.