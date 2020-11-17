Тимчасова повірена США назвала найбільші виклики євроінтеграції України
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Головними викликами євроатлантичної інтеграції України є російська агресія та корупція. Про це сказала Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін під час виступу на онлайн-форумі "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса", передає кореспондент УНН.
"Наразі є два виклики, які стоять перед Україною на шляху євроатлантичної інтеграції… Перше – це Україна зараз на багатьох фронтах бореться з агресією Росії – це і анексія Криму, і конфлікт на Донбасі, а також кібератаки та дезінформація, яка поширюється з території Росії, і через її союзників", - зазначила тимчасова повірена.
Водночас, зі слів Квін, Україна має і внутрішні виклики.
"Це – боротьба з корупцією. Обидва виклики є вагомими", - зазначила вона.
Як повідомляв УНН, раніше в українському уряді заявили, що рішення Конституційного суду не зможе вплинути на безвізовий режим України з Європейським Союзом.