Тимчасова повірена США назвала найбільші виклики євроінтеграції України

"Наразі є два виклики, які стоять перед Україною на шляху євроатлантичної інтеграції… Перше – це Україна зараз на багатьох фронтах бореться з агресією Росії – це і анексія Криму, і конфлікт на Донбасі, а також кібератаки та дезінформація, яка поширюється з території Росії, і через її союзників", - зазначила тимчасова повірена.

Водночас, зі слів Квін, Україна має і внутрішні виклики.

"Це – боротьба з корупцією. Обидва виклики є вагомими", - зазначила вона.

Як повідомляв УНН, раніше в українському уряді заявили, що рішення Конституційного суду не зможе вплинути на безвізовий режим України з Європейським Союзом.