Тело мужчины нашли в коллекторе в столице
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Тело мужчины нашли накануне в коллекторе теплотрассы в Киеве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Сообщение о том, что на улице Вадима Гетьмана, 27-А, в коллекторе теплотрассы находится тело мужчины, столичные спасатели получили 16 марта в 18:05.
Прибыв на место происшествия, с помощью спасательной веревки бойцы достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.
Причинами гибели занимаются правоохранительные органы.
Напомним, в Киеве на стройплощадке нашли мертвой девушку-подростка.