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Тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Тіло чоловіка знайшли напередодні у колекторі теплотраси у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Повідомлення про те, що на вулиці Вадима Гетьмана, 27-А, в колекторі теплотраси перебуває тіло чоловіка, столичні рятувальники отримали 16 березня о 18:05.

Прибувши на місце події, за допомогою рятівної мотузки бійці дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.

Нагадаємо, у Києві на будмайданчику знайшли мертвою дівчину-підлітка.

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