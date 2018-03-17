Тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Тіло чоловіка знайшли напередодні у колекторі теплотраси у Києві. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Повідомлення про те, що на вулиці Вадима Гетьмана, 27-А, в колекторі теплотраси перебуває тіло чоловіка, столичні рятувальники отримали 16 березня о 18:05.
Прибувши на місце події, за допомогою рятівної мотузки бійці дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.
Причинами загибелі займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Києві на будмайданчику знайшли мертвою дівчину-підлітка.