Тело мужчины с избитой головой нашли в подъезде столичного дома
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Мертвого мужчину со следами побоев обнаружили вчера вечером в Подольском районе Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.
Сообщение о том, что в подъезде лежит мертвый человек, поступило в полицию от жителя дома на улице Туровской. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая".
По данным полиции, мужчине на вид было около 65 лет, на лице и голове были следы побоев. Никаких документов, удостоверяющих его личность, на месте не обнаружили.
Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Сведения должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка события.
Напомним, тело мужчины нашли в коллекторе в столице.