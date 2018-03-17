Тело мужчины с избитой головой нашли в подъезде столичного дома

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 марта. УНН. Мертвого мужчину со следами побоев обнаружили вчера вечером в Подольском районе Киева. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ НП в Киеве.

Сообщение о том, что в подъезде лежит мертвый человек, поступило в полицию от жителя дома на улице Туровской. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа и "скорая".

По данным полиции, мужчине на вид было около 65 лет, на лице и голове были следы побоев. Никаких документов, удостоверяющих его личность, на месте не обнаружили.

Тело мужчины направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Сведения должным образом зарегистрировали в Журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка события.

Напомним, тело мужчины нашли в коллекторе в столице.

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