Тіло чоловіка з побитою головою знайшли у під'їзді столичного будинку

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Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. Мертвого чоловіка зі слідами побоїв виявили вчора ввечері у Подільському районі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.

Повідомлення про те, що у під'їзді лежить мертвий чоловік, надійшло у поліцію від мешканця будинку на вулиці Турівській. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та "швидка".

За даними поліції, чоловікові на вигляд було близько 65-ти років, на обличчі та голові були сліди побоїв. Жодних документів, які б засвідчували його особу, на місці не виявили.

Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Відомості належним чином зареєструвало у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка події.

Нагадаємо, тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці.

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