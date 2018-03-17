Тіло чоловіка з побитою головою знайшли у під'їзді столичного будинку
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Мертвого чоловіка зі слідами побоїв виявили вчора ввечері у Подільському районі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Києві.
Повідомлення про те, що у під'їзді лежить мертвий чоловік, надійшло у поліцію від мешканця будинку на вулиці Турівській. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та "швидка".
За даними поліції, чоловікові на вигляд було близько 65-ти років, на обличчі та голові були сліди побоїв. Жодних документів, які б засвідчували його особу, на місці не виявили.
Тіло чоловіка направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.
Відомості належним чином зареєструвало у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Подільського управління поліції. Після проведення першочергової перевірки буде надана правова оцінка події.
Нагадаємо, тіло чоловіка знайшли у колекторі в столиці.