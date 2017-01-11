Тело мужчины обнаружили в коллекторе в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В Киеве спасатели извлекли из коллектора теплотрассы тело мужчины. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Киеве.
Так, 10 января в 08:50 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в Киеве поступило сообщение, что по ул. Бориса Гринченко, 7, обнаружено тело человека.
На месте происшествия спасатели 2-й государственной пожарно-спасательной части установили, что в коллекторе теплотрассы находилось тело мужского пола. Бойцы с помощью спасательной веревки достали тело мужчины и передали правоохранительным органам.
Сейчас причину смерти выясняет следственно-оперативная группа.