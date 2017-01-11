Тіло чоловіка виявили в колекторі у Києві

Так, 10 січня о 08:50 до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення, що по вул. Бориса Грінченка, 7, виявлено тіло людини.

На місці події рятувальники 2-ї державної пожежно-рятувальної частини встановили, що у колекторі теплотраси знаходилось тіло чоловічої статі. Бійці за допомогою рятувальної мотузки дістали тіло чоловіка та передали правоохоронним органам.

Наразі причину смерті з’ясовує слідчо-оперативна група.