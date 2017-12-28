Тиллерсон призвал РФ вернуться в СЦКК
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) на Донбассе. Об этом говорится в заявлении представителя госдепартамента Хизер Науэрт, передает УНН.
"Подчеркивая обеспокоенность США растущим насилием на востоке Украины, госсекретарь призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) и снизить уровень насилия", - говорится в заявлении по результатам разговора.
Как сообщал УНН, РФ отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.