Тіллерсон закликав РФ повернутися в СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон під час розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію повернути своїх представників в Спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) на Донбасі. Про це йдеться в заяві представника держдепартаменту Хізер Науерт, передає УНН.
"Підкреслюючи занепокоєння США зростаючим насильством на сході України, держсекретар закликав Росію повернути своїх представників до Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) і знизити рівень насильства", - йдеться в заяві за підсумками розмови.
Як повідомляв УНН, РФ відкликала своїх представників з СЦКК 19 грудня.