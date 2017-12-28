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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Тиллерсон дал характеристику отношениям США и РФ в 2017 году

Киев • УНН

 • 11788 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон признал "плохими" отношения Америки с РФ и отверг возможность ведения дел с Москвой в обычном режиме, пока не будет мирного урегулирования конфликта в Украине. Об этом говорится в открытом письме Тиллерсона об итогах уходящего года, обнародованном на сайте Госдепа США, передает УНН.

Тиллерсон дал характеристику отношениям США и РФ в 2017 году

"В отношении России мы не питаем иллюзий относительно режима, с которым имеем дело. Соединенные Штаты сегодня имеют плохие отношения с возрождающейся Россией, которая напала на своих соседей Грузию и Украину в последнем десятилетии и подорвала суверенитет западных государств путем вмешательства в выборы, наше и другие государства", - отметил Тиллерсон.

Он такеже отметил, что назначение Курта Волкера, бывшего посла НАТО в качестве специального представителя в Украине, отражает приверженность США к восстановлению суверенитета и территориальной целостности страны.

"Отсутствие мирного урегулирования ситуации в Украине, который должен начаться с строгого соблюдения Россией минских соглашений, не позволяет вести с Россией дела как обычно", - подчеркнул Тиллерсон.

Напомним, 28 декабря Государственный секретарь США во время разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым призвал Россию вернуть своих представителей в Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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