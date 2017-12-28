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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Тіллерсон дав характеристику відносинам США та РФ у 2017 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Державний секретар США Рекс Тіллерсон визнав “погані” стосунки америки з РФ та відкинув можливість ведення справ з Москвою в звичному режимі, поки не буде мирного врегулювання конфлікту в Україні. Про це йдеться у відкритому листі Тіллерсона про підсумки минаючого року, оприлюдненому на сайті Держдепу США, передає УНН.

Тіллерсон дав характеристику відносинам США та РФ у 2017 році

“Відносно Росії ми не маємо ілюзій щодо режиму, з яким маємо справу. Сполучені Штати сьогодні мають погані відносини з відроджуваною Росією, яка напала на своїх сусідів Грузію та Україну в останньому десятилітті і підірвала суверенітет західних держав шляхом втручання в вибори, наші та інших держав”, — зазначив Тіллерсон.

Він зазначив, що призначення Курта Волкера, колишнього посла НАТО в якості спеціального представника в Україні, відображає відданість США до відновлення суверенітету та територіальної цілісності країни.

"Відсутність мирного врегулювання ситуації в Україні, яке повинно розпочатися з суворого дотримання Росією мінських угод, не дозволяє вести з Росією справи як зазвичай", - наголосив Тіллерсон.

Нагадаємо, 28 грудня Державний секретар США під час розмови з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим закликав Росію повернути своїх представників в Спільний центр з контролю і координації режиму припинення вогню (СЦКК) на Донбасі.

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