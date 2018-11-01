Только девять регионов Латвии все еще свободны от АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Африканская чума свиней (АЧС) пока не затронула девять краев Латвии. Об этом сообщил эксперт отдела надзора за инфекционными заболеваниями животных Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Мартиньш Сержантс, передает УНН со ссылкой на tvnet.lv
Речь идет об Алсунгском, Скрундском, Павилостском, Айзпутском, Дурбском, Приекульском, Гробиньском, Ницском и Руцавском краях, а также о городах Рига и Вентспилс, уточнил он.
"В этом году в Латвии АЧС констатирована уже на 10 свинофермах, где ликвидировано в общей сложности 16 705 свиней, а в 2017 году болезнь была выявлена на восьми свинофермах, где пришлось ликвидировать 19 914 свиней", - подчеркнул Сержантс.
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Также сообщается, что из-за АЧС число кабанов в Латвии с каждым годом сокращается. И только поэтому улучшается статистика по заболеваниям АЧС.
Впервые в Латвии АЧС была обнаружена в июне 2014 года в нескольких метрах от границы с Белоруссией.
Напомним, в Украине заговорили о возможности внедрения страхования от АЧС. Подобная практика в виде специально созданного резервного Фонда существовала в Украине до 2014 года, однако не оправдала своей эффективности.
По словам народного депутат Украины Сергея Тригубенка, к решению этой проблемы нужно привлекать частные страховые компании.
Уточним, что с начала года в Украине уже было зафиксировано более 120 случаев АЧС.