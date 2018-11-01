Тільки дев'ять регіонів Латвії все ще вільні від АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Африканська чума свиней (АЧС) поки не торкнулася дев'ять країв Латвії. Про це повідомив експерт відділу нагляду за інфекційними захворюваннями тварин продовольчо-ветеринарної служби (ПВС) Мартіньш Сержантс, передає УНН з посиланням на tvnet.lv
Йдеться про Алсунгский, Скрундский, Павілостский, Айзпутский, Дурбский, Пріекульский, Гробіньский, Ніцский і Руцавский край, а також про міста Рига і Вентспілс, уточнив він.
"У цьому році в Латвії АЧС констатована вже на 10 свинофермах, де ліквідовано в цілому 16 705 свиней, а в 2017 році хвороба була виявлена на восьми свинофермах, де довелося ліквідувати 19 914 свиней", - підкреслив Сержантс.
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Також повідомляється, що через АЧС число кабанів в Латвії з кожним роком скорочується. І тільки тому поліпшується статистика по захворюваннях АЧС.
Вперше в Латвії АЧС був виявлений в червні 2014 року в декількох метрах від кордону з Білоруссю.
Нагадаємо, в Україні заговорили про можливість впровадження страхування від АЧС. Подібна практика у вигляді спеціально створеного резервного Фонду існувала в Україні до 2014 року, проте не виправдала свою ефективність.
За словами народного депутат України Сергія Тригубенка, до вирішення цієї проблеми потрібно залучати приватні страхові компанії.
Уточнимо, що з початку року в Україні вже було зафіксовано понад 120 випадків АЧС.