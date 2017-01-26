Только 30% взрослых онкобольных в Украине получают лечение за государственные средства - нардеп

"В Украине в прошлом году закончилась программа онкологии, она была до 2016 года. В 2017 году Минздрав, который отвечает за государственную программу, не сделал ничего чтобы ее продолжить и ввести. И это является большой проблемой. Во - вторых, недостаточное финансирование. И по статистике на детскую онкологию выделят почти 100% обеспечения, а на взрослую онкологию максимум 30%", - сказал О.Мусий.

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Также он отметил, что именно недостаточное финансирование и отсутствие программы борьбы с онкологией приводит к тому, что в Украине, в отличие от европейских стран, рак практически не выявляют на ранних стадиях.

"И вот недостаточное финансовое обеспечение приводит к тому, что все-таки на первичной и вторичной стадии они не обнаруживаются. А те, что выявляются на поздней стадии, они дорого стоят и на них не хватает финансирования. И здесь заключается большая проблема. И если и.о. министра здравоохранения заявляет, что главное профилактика, а лечить не надо то это тоже катастрофа", - подчеркнул О.Мусий.

Напомним, по данным ВОЗ, дети во всем мире стали чаще болеть онкологией.

Также напомним, в столице можно получить бесплатную первичную консультацию онколога.