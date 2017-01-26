Тільки 30% дорослих онкохворих в Україні отримують лікування за державні кошти – нардеп

“В Україні минулого року закінчилася програма онкології, вона була до 2016 року. У 2017 році МОЗ, який відповідає за державну програму, не зробив нічого щоб її продовжити і ввести. І це є великою проблемою. По — друге, не достатнє фінансування. І по статистиці на дитячу онкологію виділять майже 100% забезпечення, а на дорослу онкологію максимум 30%”, — сказав О.Мусій.

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Також він зазначив, що саме недостатнє фінансування та відсутність програми боротьби з онкологією призводить до того, що в Україні, на відміну від європейських країн світу, рак практично не виявляють на ранніх стадіях.

"І от недостатнє фінансове забезпечення приводить до того, що все таки на первинній і вторинній стадії вони не виявляються. А ті, що виявляються на пізній стадії, то вони дорого вартісні і на них не вистачає фінансування. І в цій площині полягає велика проблема. І якщо в.о. міністра охорони здоров’я заявляє, що головне профілактика, а лікувати не треба то це теж катастрофа", — наголосив О.Мусій.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, діти в усьому світі почали частіше хворіти на онкологію.

Також нагадаємо, що в столиці можна отримати безкоштовну первинну консультацію онколога.