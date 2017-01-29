Тела двух погибших обнаружили во время пожара в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня, в Бобринецком районе Кировоградской области при тушении пожара спасатели обнаружили тела двух погибших - мужчины и женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГосЧС в области, сообщает УНН.
Согласно информации, в 08:03 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в частном одноэтажном жилом доме на ул. Кулиша в с. Владимиро-Ильинка Бобринецкого района. По прибытию на место происшествия было установлено, что горят домашние вещи на площади 9 м.кв. в одной из комнат дома.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела погибшей женщины 1964 г.р. и мужчины 1990 г.р.
Силами пожарных в 09:40 - пожар локализован, в 09:45 - ликвидирован. Причины пожара и обстоятельства смерти женщины и мужчины устанавливаются специалистами.