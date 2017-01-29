Тіла двох загиблих виявили під час пожежі на Кіровоградщині

Згідно з інформацією, о 08:03 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному одноповерховому житловому будинку на вул. Куліша у с. Володимиро-Ільїнка Бобринецького району. По прибуттю на місце події було встановлено, що горять домашні речі на площі 9 м.кв. у одній із кімнат будинку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла загиблої жінки 1964 р.н. та чоловіка 1990 р.н.

Силами вогнеборців о 09:40 - пожежу локалізовано, о 09:45 – ліквідовано. Причини пожежі та обставини смерті жінки і чоловіка встановлюються фахівцями.