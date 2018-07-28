Тела двух девочек нашли в бассейне в Харьковской области
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух детей в Купянском районе на Харьковщине. По предварительным данным, 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.
Как сообщили правоохранители, информация о происшествии в селе Сенькин поступила в Купянский отдел полиции 27 июля около 19:00.
"Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе отметили, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.
По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.