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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 34818 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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9 марта, 09:44 • 100625 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 122754 просмотра

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Тела двух девочек нашли в бассейне в Харьковской области

Тела двух девочек нашли в бассейне в Харьковской области

Киев  •  УНН

 • 19920 просмотра

КИЕВ. 28 июля. УНН. Полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух детей в Купянском районе на Харьковщине. По предварительным данным, 3 и 2-летние сестры захлебнулись в бассейне, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП в Харьковской области.

Как сообщили правоохранители, информация о происшествии в селе Сенькин поступила в Купянский отдел полиции 27 июля около 19:00.

"Работники полиции установили, что 30-летний отец гулял с дочерьми на территории домовладения. Через некоторые время мужчина на несколько минут оставил детей без присмотра и зашел в дом. Когда он вернулся, то обнаружил девочек в бассейне в бессознательном состоянии. На место прибыла бригада скорой медицинской помощи, которая констатировала смерть детей", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что семья погибших характеризуется положительно, на учете полиции не состоит.

По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

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