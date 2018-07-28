Тіла двох дівчаток знайшли у басейні на Харківщині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 липня. УНН. Поліцейські встановлюють обставини загибелі двох дітей у Куп’янському районі, що на Харківщині. За попередніми даними, 3 та 2-річні сестри захлинулися у басейні, передає УНН із посиланням на прес-службу ГУ НП у Харківській області.
Як повідомили правоохоронці, інформація про подію у селі Сенькове надійшла до Куп’янського відділу поліції 27 липня близько 19:00.
"Працівники поліції встановили, що 30-річний батько гуляв з доньками на території домоволодіння. Через деяких час чоловік на декілька хвилин залишив дітей без нагляду та зайшов у будинок. Коли він повернувся, то виявив дівчаток у басейні в непритомному стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей", - йдеться у повідомленні.
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У прес-службі відзначили, що родина загиблих характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
На даний час поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.