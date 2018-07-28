Тіла двох дівчаток знайшли у басейні на Харківщині

Як повідомили правоохоронці, інформація про подію у селі Сенькове надійшла до Куп’янського відділу поліції 27 липня близько 19:00.

"Працівники поліції встановили, що 30-річний батько гуляв з доньками на території домоволодіння. Через деяких час чоловік на декілька хвилин залишив дітей без нагляду та зайшов у будинок. Коли він повернувся, то виявив дівчаток у басейні в непритомному стані. На місце прибула бригада швидкої медичної допомоги, яка констатувала смерть дітей", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Володар Кубку Стенлі втопився в озері

У прес-службі відзначили, що родина загиблих характеризується позитивно, на обліках поліції не перебуває.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

На даний час поліцейські встановлюють усі обставини трагедії.