Тыл и вооружение ВСУ подчинят силам логистики

"Так, согласно аналогичным структурам стран НАТО, в соответствии с совместной директивой Министерства обороны и Генерального штаба, до конца апреля месяца сформируется командование сил логистики Вооруженных сил Украины. С начала мая это командование принимает в свое подчинение Тыл и Вооружение ВСУ", - сказал Гаврилюк.

По его словам, начато создание подразделения координации военных перевозок и транспортировки ВСУ в составе командования сил логистики.

"К концу 2020 года спланировано перевести командование сил логистики на единый штат, как единую организационную штатную структуру. С полным подчинением тыла и вооружения под командованием сил логистики", - рассказал Гаврилюк.

Напомним, тактическая авиация ВСУ провела тренировку вместе с противовоздушной обороной.