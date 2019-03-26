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Тил та озброєння ЗСУ підпорядкують силам логістики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. До кінця квітня планується сформувати командування сил логістики Збройних сил України, у підпорядкування якого з початку травня передаватимуть Тил та Озброєння ЗСУ. Про це заявив під час брифінгу начальник Головного управління логістики - заступник начальника Генерального штабу ЗС України генерал-майор Іван Гаврилюк, передає кореспондент УНН.

Тил та озброєння ЗСУ підпорядкують силам логістики

"Так, відповідно до аналогічних структур країн членів НАТО, відповідно до спільної директиви Міністерства оборони та Генерального штабу, до кінця квітня місяця сформується командування сил логістики Збройних сил України. З початку травня це командування приймає у своє підпорядкування Тил та Озброєння ЗСУ", - сказав Гаврилюк.

За його словами, розпочато створення підрозділу координації військових перевезень та транспортування ЗСУ у складі командування сил логістики.

"До кінця 2020 року сплановано перевести командування сил логістики на єдиний штат, як єдину організаційну штатну структуру. З повним підпорядкуванням тилу та озброєння під командуванням сил логістики", - розповів Гаврилюк.

Нагадаємо, тактична авіація ЗСУ провели тренування разом з протиповітряною обороною.

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