TikTok снова стал доступным в России, но ненадолго

Сервис коротких видео TikTok стал полностью доступным пользователям из России, сообщает российское агентство ТАСС, передает УНН. Однако через некоторое время после появления новостей о доступности TikTok стало известно, что сервис снова частично заблокирован для жителей Российской Федерации.

Детали

По данным российских медиа, в России пользователи мобильных приложений сервиса для Android и iOS снова могут просматривать ролики, а также публиковать собственные видеоролики.

Социальная сеть TikTok 6 марта 2022 года отключила возможность размещения новых роликов и запуска прямых трансляций для пользователей из России. Связано это было с принятием закона о распространении информации о российской армии. Пользователям из России также был недоступен просмотр роликов из других стран.

Теперь, как передает ТАСС, российским пользователям стал доступен просмотр роликов, а также они могут выкладывать собственные видео. В то же время, DTF пишет, что некоторые пользователи по-прежнему не могут смотреть видео зарубежных авторов контента. Возможно, ограничения зависят от провайдера.

В середине апреля 2024 года Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров предложила Роскомнадзору рассмотреть блокировку TikTok в России. Эксперты считают, что российские соцсети за счет этого нарастят аудиторию примерно на 30 млн человек - столько сейчас составляет аудитория российского сегмента приложения. Регулятор уже принял обращение и рассмотрит его до 8 мая.

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Через некоторое время после появления новостей о доступности TikTok стало известно, что сервис снова частично заблокирован для жителей Российской Федерации. На главном экране появляется сообщение об ограничении: "Мы ограничили некоторые функции TikTok в вашем регионе. Вы временно не сможете публиковать видео или выходить в прямой эфир. Мы сообщим, когда эти функции снова будут доступны".

С чем связана короткая разблокировка, пока что неизвестно.

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