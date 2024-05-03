TikTok знову став доступним у Росії, але ненадовго

Сервіс коротких відео TikTok став повністю доступним користувачам із Росії, повідомляє російське агентство ТАРС, передає УНН. Однак через деякий час після появи новин про доступність TikTok стало відомо, що сервіс знову частково заблокований для жителів Російської Федерації.

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За даними російських медіа, у Росії користувачі мобільних програм сервісу для Android та iOS знову можуть переглядати ролики, а також публікувати власні відеоролики.

Соціальна мережа TikTok 6 березня 2022 відключила можливість розміщення нових роликів і запуску прямих трансляцій для користувачів з Росії. Пов'язано це було з прийняттям закону про поширення інформації про російську армію. Користувачам із Росії також був недоступний перегляд роликів з інших країн.

Тепер, як передає ТАРС, російським користувачам став доступний перегляд роликів, а також вони можуть викладати власні відео. У той же час, DTF пише, що деякі користувачі, як і раніше, не можуть дивитися відео зарубіжних авторів контенту. Можливо, обмеження залежать від провайдера.

У середині квітня 2024 року Асоціація професійних користувачів соцмереж та месенджерів запропонувала Роскомнагляду розглянути блокування TikTok у Росії. Експерти вважають, що російські соцмережі за рахунок цього наростять аудиторію приблизно на 30 млн людей — стільки зараз становить аудиторія російського сегмента програми. Регулятор вже прийняв звернення та розгляне його до 8 травня.

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За деякий час після появи новин про доступність TikTok стало відомо, що сервіс знову частково заблокований для жителів Російської Федерації. На головному екрані з'являється повідомлення про обмеження: "Ми обмежили деякі функції TikTok у вашому регіоні. Ви тимчасово не зможете публікувати відео або виходити у прямий ефір. Ми повідомимо, коли ці функції знову будуть доступні".

З чим пов'язане коротке розблокування, поки що невідомо.

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