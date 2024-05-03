TikTok знову став доступним у Росії, але ненадовго

ukenru
19:41 • 32937 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 80482 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 107770 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 110403 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 222761 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 153476 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144270 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131635 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121500 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112785 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
68 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 145931 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121205 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 126946 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 131913 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 107556 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 222761 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 381310 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438015 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 446583 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356206 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 107770 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 126946 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 121205 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97369 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107058 перегляди
Актуальне
TikTok знову став доступним у Росії, але ненадовго

TikTok знову став доступним у Росії, але ненадовго

Київ • УНН

 • 25522 перегляди

TikTok на короткий час знову став доступним у Росії, але потім знову був частково заблокований, і користувачі не могли публікувати відео або виходити в прямий ефір.

Сервіс коротких відео TikTok став повністю доступним користувачам із Росії, повідомляє російське агентство ТАРС, передає УНН. Однак через деякий час після появи новин про доступність TikTok стало відомо, що сервіс знову частково заблокований для жителів Російської Федерації.

Деталі

За даними російських медіа, у Росії користувачі мобільних програм сервісу для Android та iOS знову можуть переглядати ролики, а також публікувати власні відеоролики.

Соціальна мережа TikTok 6 березня 2022 відключила можливість розміщення нових роликів і запуску прямих трансляцій для користувачів з Росії. Пов'язано це було з прийняттям закону про поширення інформації про російську армію. Користувачам із Росії також був недоступний перегляд роликів з інших країн.

Тепер, як передає ТАРС, російським користувачам став доступний перегляд роликів, а також вони можуть викладати власні відео. У той же час, DTF пише, що деякі користувачі, як і раніше, не можуть дивитися відео зарубіжних авторів контенту. Можливо, обмеження залежать від провайдера.

У середині квітня 2024 року Асоціація професійних користувачів соцмереж та месенджерів запропонувала Роскомнагляду розглянути блокування TikTok у Росії. Експерти вважають, що російські соцмережі за рахунок цього наростять аудиторію приблизно на 30 млн людей — стільки зараз становить аудиторія російського сегмента програми. Регулятор вже прийняв звернення та розгляне його до 8 травня.

Доповнено

За деякий час після появи новин про доступність TikTok стало відомо, що сервіс знову частково заблокований для жителів Російської Федерації. На головному екрані з'являється повідомлення про обмеження: "Ми обмежили деякі функції TikTok у вашому регіоні. Ви тимчасово не зможете публікувати відео або виходити у прямий ефір. Ми повідомимо, коли ці функції знову будуть доступні".

З чим пов'язане коротке розблокування, поки що невідомо.

Заборона TikTok в ЄС "не виключена" - фон дер Ляєн30.04.24, 09:45 • 23811 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

ТехнологіїНовини з соцмережМультимедіа
tiktokTikTok
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47