"Тихий убийца": В Минздраве дали советы украинцам, как не отравиться угарным газом
Киев • УНН
Министерство здравоохранения предупреждает об опасности отравления угарным газом от отопительных приборов, В случае подозрения, выключите неэлектрические приборы, проветрите помещение и обратитесь за медицинской помощью.
В Министерстве здравоохранения напомнят, что следует ответственно пользоваться отопительными приборами, помня о возможном отравлении угарным газом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.
Детали
В Министерстве напомнили, что в условиях нехватки кислорода и в случае неполного сгорания топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ.
Наибольшая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пятеро детей пострадали от отравления угарным газом и продуктами горения: в ГСЧС рассказали детали
От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов
Когда стоит заподозрить отравление угарным газом?
Если во время нагрева помещения любым неэлектрическим прибором вы начали ощущать головную боль, тошноту, слабость, усталость, учащенное дыхание, головокружение и спутанность сознания, речь может идти об отравлении угарным газом. Сильный дефицит кислорода (гипоксия) в результате такого отравления может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.
Что делать в случае подозрения на отравление угарным газом?
Прежде всего нужно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна, чтобы впустить в помещение свежий воздух и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.
Если у вас или ваших близких есть признаки отравления угарным газом, вызовите также бригаду экстренной медицинской помощи по номеру 103, выйдите сами или вынесите пострадавшего человека на свежий воздух, положите ему под голову подушку, расстегните воротник и пояс.
Лучшая помощь при отравлении угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения.
При работе каких приборов может выделяться угарный газ?
Угарный газ образуется при горении углеродных соединений. Он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией. Он выделяется во время работы:
- двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов,
- дровяных/газовых/угольных печей,
- газовых водонагревателей,
- портативных бензиновых генераторов,
- каминов,
- угольных грилей,
- керосиновых обогревателей и т. д.
Чтобы уберечься от отравления угарным газом, соблюдайте следующие правила:
Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.
Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения).
Регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.
В помещениях с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или дымоходе.
Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.
Часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.
Установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе.
Не сжигайте ничего в печи или камине, если к ним не подключена вентиляция.
Кроме того, не используйте генератор или любые бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Из-за неисправности отопления в Украине погибли шесть человек, среди них ребенок
"Тихий убийца": В Минздраве дали советы украинцам, как не отравиться угарным газом
Министерство здравоохранения предупреждает об опасности отравления угарным газом от отопительных приборов, В случае подозрения, выключите неэлектрические приборы, проветрите помещение и обратитесь за медицинской помощью.
Орбан на фоне требований по Украине заявил о "ясной позиции" перед саммитом ЕС: СМИ пишут, Макрон не смог его убедить
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел важную встречу с президентом Франции Макроном в Париже, сохраняя свою позицию накануне саммита ЕС, где ожидаются важные решения по Украине.
Турция и Греция согласились перезагрузить свои отношения
Турция и Греция согласовали новую дорожную карту для укрепления связей с акцентом на торговле и разрешении споров, особенно в Эгейском море, после положительных сдвигов в отношениях.
Чтобы не было соблазна что-то отщипнуть: руководитель "Государственного оператора тыла" рассказал, как подбирает людей, которые будут проводить закупки на миллиарды
Арсен Жумадилов, руководитель Государственного оператора материально-технического обеспечения, подробно описал строгие критерии отбора персонала для предприятия с целью противодействия коррупции и обеспечения этических практик закупок. Под его руководством прозрачность закупок военного продовольствия, включая обнародование цен, является приоритетом.
В Украине планируют открыть доступ к декларациям работников ТЦК и членов ВЛК
Декларации работников украинских военкоматов и военно-врачебных комиссий будут открытыми. А декларации военнослужащих и сотрудников разведки будут оставаться закрытыми из соображений безопасности.
В этом году в Украине закрылось меньше компаний, чем до войны
С марта 2022 года только 6482 украинские компании начали закрываться, а 17% из них обанкротились. Темпы закрытия в 2023 году втрое меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.
Выдача повесток в спортзалах: в Закарпатском ТЦК отреагировали на общественное возмущение
В Закарпатском областном военном комиссариате заявили, что мобилизационные повестки вручаются законно, и раскритиковали тех, кто уклоняется от призыва. Они объяснили, что получение повестки не приводит к немедленному отправлению на военную службу.
Белый дом: Зеленскому решать, на каких условиях он готов вести переговоры с путиным
Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что президент Украины Зеленский должен определяться с условиями переговоров с путиным.
Стратегическое партнерство вместо членства в ЕС: Орбан в Париже снова выступил против вступления Украины в Евросоюз
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступает против начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, ссылаясь на коррупцию и неготовность ЕС полностью принять Украину. Вместо этого он предлагает заключить соглашение о стратегическом партнерстве.
россияне обстреляли Никополь из артиллерии: из-под завалов дома спасли женщину
российские войска обстреляли Никополь, в результате чего спасатели спасли 86-летнюю женщину из разрушенного дома. Также были обстрелы Павлограда и активность беспилотников в Днепропетровской области.