"Тихий убийца": В Минздраве дали советы украинцам, как не отравиться угарным газом

В Министерстве здравоохранения напомнят, что следует ответственно пользоваться отопительными приборами, помня о возможном отравлении угарным газом. Об этом со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщает УНН.

Детали

В Министерстве напомнили, что в условиях нехватки кислорода и в случае неполного сгорания топлива в нагревательных приборах образуется монооксид углерода (СО) или угарный газ.

Наибольшая опасность заключается в том, что угарный газ не имеет цвета, запаха или вкуса. Именно поэтому иногда его называют "тихим убийцей". Без специальных детекторов его невозможно определить, но он может быть смертельным и влияет на организм человека даже в небольших концентрациях.

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От объема и времени, в течение которого человек вдыхает угарный газ, зависит степень отравления и выраженность симптомов. Однако реакция на отравление угарным газом может развиться и в течение очень короткого промежутка времени (даже нескольких минут). Люди, которые спят или находятся в состоянии алкогольного опьянения, могут получить смертельное отравление СО еще до появления симптомов - пояснили в Минздраве.

Когда стоит заподозрить отравление угарным газом?

Если во время нагрева помещения любым неэлектрическим прибором вы начали ощущать головную боль, тошноту, слабость, усталость, учащенное дыхание, головокружение и спутанность сознания, речь может идти об отравлении угарным газом. Сильный дефицит кислорода (гипоксия) в результате такого отравления может привести к необратимым повреждениям мозга или сердца.

Что делать в случае подозрения на отравление угарным газом?

Прежде всего нужно выключить все приборы, кроме электрических, открыть окна, чтобы впустить в помещение свежий воздух и вызвать аварийную газовую службу по номеру 104.

Если у вас или ваших близких есть признаки отравления угарным газом, вызовите также бригаду экстренной медицинской помощи по номеру 103, выйдите сами или вынесите пострадавшего человека на свежий воздух, положите ему под голову подушку, расстегните воротник и пояс.

Лучшая помощь при отравлении угарным газом - длительное вдыхание кислорода. Но такую терапию проводят в условиях медицинского учреждения.

При работе каких приборов может выделяться угарный газ?

Угарный газ образуется при горении углеродных соединений. Он может накапливаться в помещениях с неисправной техникой или недостаточной вентиляцией. Он выделяется во время работы:

двигателей внутреннего сгорания автомобилей и судов,

дровяных/газовых/угольных печей,

газовых водонагревателей,

портативных бензиновых генераторов,

каминов,

угольных грилей,

керосиновых обогревателей и т. д.

Чтобы уберечься от отравления угарным газом, соблюдайте следующие правила:

Не оставляйте без присмотра включенные газовые приборы.

Для обогрева помещения используйте только предназначенные для этого приборы (например, не используйте газовую плиту для обогрева помещения).

Регулярно проверяйте исправность газового оборудования, вентиляционных каналов и дымоходов.

В помещениях с печным отоплением всегда открывайте заслонку в печи или дымоходе.

Не устанавливайте электровытяжку и газовую колонку в одном помещении.

Часто проветривайте помещение, в котором есть газовые приборы.

Установите детектор угарного газа - прибор для определения его концентрации в воздухе.

Не сжигайте ничего в печи или камине, если к ним не подключена вентиляция.

Кроме того, не используйте генератор или любые бензиновые двигатели на расстоянии менее 6 метров от окон, дверей или вентиляционных отверстий. Используйте удлинитель нужной длины, чтобы держать генератор на безопасном расстоянии.

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