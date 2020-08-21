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Тихановская в новом видеообращении призвала рабочих усилить забастовки

Киев • УНН

 • 13113 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала рабочих крупных предприятий Беларуси продолжать и расширять забастовки. Об этом она заявила в новом видеообращении, передает УНН.

Тихановская в новом видеообращении призвала рабочих усилить забастовки

"Дорогие мои белорусы, работники "Беларуськалия", "МТЗ", "Гродно Азота" и других предприятий! Вы - символ новой, свободной Беларуси", - сказала Тихановская.

Тихановская отметила, что забастовки - это абсолютно легальное и мощное оружие против режима.

"Будущее Беларуси, а значит и будущее наших детей, зависит сейчас от вашего единства и вашей решимости. Поэтому я прошу вас - продолжайте и расширяйте забастовки. Не ведитесь на запугивания. Объединяйтесь", - призвала Тихановская.

По ее словам, цели просты - прекратить насилие, освободить политических заключенных, провести прозрачные, свободные и честные выборы.

"Вместе мы сила. Сила, перед которой не устоит никакая диктатура. Помните, только вместе мы сможем построить страну для жизни", - подчеркнула она.

Как сообщалось, трудовые коллективы "Беларуськалия" и нефтеперерабатывающего завода "Нафтан" объявили, что с понедельника, 17 августа, присоединяются к общенациональной забастовке в Беларуси.

Напомним, координационный совет (КС) белорусской оппозиции обратился к органам власти и силовых структур республики для проведения встреч и обсуждения требований "большинства граждан Республики Беларусь".

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