Тіхановська у новому відеозверненні закликала робітників посилити страйки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Опозиційний кандидат у президенти Білорусі Світлана Тіхановська закликала робітників великих підприємств Білорусі продовжувати та розширювати страйки. Про це вона заявила у новому відеозверненні, передає УНН.
"Дорогі мої білоруси, працівники “Білоруськалію”, “МТЗ”, “Гродно Азоту” та інших підприємств! Ви — символ нової, вільної Білорусі“, — сказала Тіхановська.
Тіхановська наголосила, що страйки — це абсолютно легальна та потужна зброя проти режиму.
“Майбутнє Білорусі, а значить і майбутнє наших дітей, залежить зараз від вашої єдності і вашої рішучості. Тому я прошу вас — продовжуйте і розширюйте страйк. Не ведіться на залякування. Об’єднуйтеся”, — закликала Тіхановська.
За її словами, цілі прості — припинити насильство, звільнити політичних ув’язнених, провести прозорі, вільні і чесні вибори.
“Разом ми сила. Сила, перед якою не встоїть ніяка диктатура. Пам’ятайте, тільки разом ми зможемо побудувати країну для життя”, — наголосила вона.
Як повідомлялося, трудові колективи “Білоруськалію” і нафтопереробного заводу “Нафтан” оголосили, що з понеділка, 17 серпня, приєднуються до загальнонаціонального страйку в Білорусі.
Нагадаємо, координаційна рада (КР) білоруської опозиції звернулась до органів влади та силових структур республіки для проведення зустрічей та обговорення вимог “більшості громадян Республіки Білорусь”.