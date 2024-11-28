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Threads и BlueSky переманивают пользователей X: реакция Маска

Threads и BlueSky переманивают пользователей X: реакция Маска

Киев  •  УНН

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BlueSky достиг 3,5 млн активных пользователей, рост на 300% после выборов. Маск реагирует новыми функциями X, позволяя скрывать лайки и репосты для "более чистого" интерфейса.

Пользователи социальной сети х переходят к альтернативным платформам таких как BlueSky и Meta's Threads, Илон Маск вспугнутый, передает УНН с ссылкой на The Byte.

детали

Илон Маск, владелец социальной сети X, похоже, напуган из-за непрерывного потока пользователей, которые покидают платформу и переходят к альтернативным BlueSky и Meta's Threads.

Неожиданно на прошлой неделе Маск объявил, что X начнет позволять пользователям скрывать лайки, рассылки и репосты.

Теперь вы можете скрыть кнопки взаимодействия и цифры под каждым сообщением и взаимодействовать с сообщениями с помощью специальных жестов смахивания!

- написала разработчице программы X Мейли.

Сам Илон Маск довольно странно оправдал новые функции платформы. Он объяснил, что таким образом интерфейс становится "чище". почему Илон Маск Икс внезапно стал беспокоиться о "более чистом" пользовательском интерфейсе, остается загадкой.

С тех пор, как в 2022 году, когда социальная сеть перешла к его собственности, в ней появилось большое количество непонятных цветных галочек, ненужной информации и разрушительной рекламы.

По данным Similarweb, только за последнюю неделю количество ежедневных активных пользователей BlueSky выросло до 3,5 миллионов, что на 300% больше со дня выборов.

По состоянию на начало этого месяца у Threads было 275 активных пользователей в месяц. Однако, благодаря безумному импульсу Bluesky начинает закрывать пробел там, где это важно. Таким образом, генеральный директор Meta Марк Цукерберг несколько обеспокоен тем, что после выборов многие бывшие опытные пользователи Twitter предпочитают Bluesky Threads.

В то время в социальной сети Илона Маска ввели ряд изменений в политике, направленных на враждебное отношение к пользователям. Эти изменения начинаются с требования к пользователям отказаться от использования своих сообщений для обучения чат-бота платформы с искусственным интеллектом до демонтажа функции блокировки, открывающей шлюзы для еще большего преследования.

Разжигание ненависти и даже материалы о сексуальном насилии над детьми распространились на X с тех пор, как платформа стала собственностью Илона Маска, превратив ее в ад дезинформации.

Напомним 

Илон Маск подтвердил ограничение видимости постов с внешними ссылками в соцсети X. алгоритм сети намеренно снижает охват публикаций с гиперссылками для удержания пользователей на платформе.

Алина Волянская

Алина Волянская

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